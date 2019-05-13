مبرات التضامن للأيتام في ذي قار تستقبل مجموعة من التبرعات المتنوعة لأيتامها

2019/05/13 | 08:26

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وكالات:

استقبلت مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار مجموعة من التبرعات المتنوعة لصالح تلاميذها الأيتام المسجلين لديها.





وكالات:استقبلت مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة ذي قار مجموعة من التبرعات المتنوعة لصالح تلاميذها الأيتام المسجلين لديها.وذكر مدير مكتب المبرات عبد الحسين شهاب لـمركز التضامن للإعلام، أن عددا من فروع المبرات تسلمت مجموعة من التبرعات المتنوعة من أهل الخير والإحسان لتوزيعها على الأيتام.وأوضح أن مبرة المنار شهدت وصول عدد من التبرعات لتلاميذها تمثلت بـ(50) سلة غذائية تبرعت فيها جمعية التعاون الخيرية، و(50) سلة أخرى تبرع بها المنسق في المبرات حيدر الشويلي.

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