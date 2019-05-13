وزارة الكهرباء تكشف عن مشروع جديد وتعلن ساعات التجهيز

2019/05/13 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعـــدت وزارة الــكــهــربــاء خــطــة لـتـشـجـيـع نـصـب الــوحــدات الـشـمـسـيـة عـلـى أسـطـح الــدور والمـؤسـسـات الـحـكـومـيـة والاعـتـمـاد عـلـيـهـا لـتـوفـيـر الــطــاقــة.

وقال وزير الكهرباء لؤي الخطيب في تصريح صحفي ان "الـــوزارة سـائـرة بـاتـجـاه اسـتـخـدام الـطـاقـة المتجددة والنظيفة لتوليد الكهرباء، اذ تم اطلاق حزمة مـن المـشـاريـع الاسـتـثـمـاريـة لبناء محطات شمسية بـعـدد مـن المـحـافـظـات لـتـولـيـد ما يـقـرب مـن 750 مـيـغـاواط".وافـصـح عـن ان الوزارة تدرس حاليا اختيار الشركات المنفذة للمشروع، معلنا انها اعـدت خطة لاضافة 500 مـيـغـاواط للمنظومة بـاعـتـمـاد نصب المحطات الشمسية على اساس الاستثمار مــن خــلال تـركـيـب الالـــواح الـشـمـسـيـة من قبل المواطنين على اسطح منازلهم لتوفير الكهرباء لـهـم".واضـاف الخطيب ان وزارتـه اعدت برنامجا متكاملا لتشجيع المشروع اضـافـة الـى نصب الـوحـدات الشمسية في المــؤســســات الـحـكـومـيـة، مـنـوهـا بــأن ذلـك سيسهم بـتـوفـيـر الـكـهـربـاء للمستفيدين بــأســعــار زهــيــدة اضــافــة لــرفــد المـنـظـومـة بطاقات اضافية".واكد ان "انتاج الطاقة في البلاد تجاوز حاليا الــ 15 ألـف مـيـغـاواط مقارنة بـ 11 ألف ميغاواط للمدة ذاتها من العام المـاضـي، ما يتيح تجهيز المواطنين بـ 20 ساعة يوميا، مفصحا عن هدف وزارته بالوصول بالانتاج الى 18 الف مـيـغـاواط خــلال المــدة القليلة المقبلة" مـؤكـدا ان واقــع الـكـهـربـاء سيستمر بالتحسن تدريجيا وصولا للاكتفاء الذاتي، شرط توفر الظروف المناسبة".وذكـــر وزيـــر الـكـهـربـاء ان "مـفـاصـل الـشـبـكـة، عـانـت الـكـثـيـر مــن الـتـردي والاهــمــال لـعـقـود، وشـهـدت تخريبا كـبـيـرا بـمـفـاصـلـهـا بـسـبـب الـحـروب، وعليه فـان عمليات تأهيلها بشكل مــوثــوق تـتـطـلـب وقــتــا، مـوضـحـا ان قــطــاع الــكــهــربــاء يــتــكــون مــن ثـلاثـة مفاصل هي: الانتاج والنقل والتوزيع، والــتــي تـعـرضـت الــى اضـــرار كـبـيـرة وعانت من القدم".وشـــدد بـــأن "الــحــرب الاخـــيـــرة عـلـى الارهــــــاب الــتــي شــهــدتــهــا المــنــاطــق المحررة، تسببت بتدمير ما يقارب الـ 25 بالمئة من الطاقة الانتاجية والتي هـي اصـلا كـانـت تعمل بـواقـع 50 – 60 بالمئة، وكذلك تدمير ما يصل لـ 20 بالمئة من شبكات النقل والتوزيع".وتــابــع الـخـطـيـب: ان وزارتـــه بــدل ان تضيف طـاقـات لتلك المـنـاطـق، عملت عــلــى تــأهــيــلــهــا لــضــمــان وصـــول الكهرباء لها، ما تسبب بهدر الاموال والادوات الاحتياطية والـوقـت، معبرا عـن امـلـه بــأن يـكـون وضــع الـكـهـربـاء خـــلال المـــدة المـقـبـلـة، افــضــل بـكـثـيـرمن السابق".انتهى

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