ترجيحات كردية بإعلان البارزاني رئيساً لكردستان الأسبوع المقبل

2019/05/13 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، الاثنين، تسمية تسمية نيجرفان بارزاني رئيسا لاقليم كردستان العراق الاسبوع المقبل , فيما سيكلف الاخير ابن عمه مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم.وقال رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “برلمان كردستان انهى تعديل قانون رئيس اقليم كردستان العراق حيث ان الاتفاق السياسي بين الكتل الكردستانية انتهى […]

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