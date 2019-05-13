2019/05/13 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، ان يكون طقس الأيام الثلاثة المقبلة صحواً مع بعض الغيوم.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، سيكون صحواً، ودرجة الحرارة العظمى تتجاوز الـ 40 مْ".وأضاف ان "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم".وأشار البيان الى، ان "طقس الجمعة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية، غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة وفي المنطقة الشمالية يكون غائماً جزئياً".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس صحو والحرارة ترتفع الى 40 مْ في الأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس صحو والحرارة ترتفع الى 40 مْ في الأيام الأربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).