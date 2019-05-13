النزاهة: لا صحة لبيع وشراء رئاسات اللجان وسنقاضي من يطلق هكذا اشاعات

2019/05/13 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

نفى رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب هشام السهيل، اليوم الأثنين، الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان، مؤكدا أن رئاسة لجنة النزاهة ستكون من حصة المكون السني.

وحذر السهيل في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه،"جميع المواقع التي تنشر اخباراً كاذبة عن بيع وشراء رئاسة لجنة النزاهة"، لافتاً إلى أنه "سيقاضي من يطلق هذه الاشاعات مستقبلا وأن هذا تحذيرا اخيراً لاصحاب الاجندات التي تريد التاثير على عمل اللجنة".

وبين السهيل أن "اللجنة الان بصدد فتح ملفات مهمة جدا وانها استطاعت بفترة قصيره من تشريع قانون استرداد اموال العراق وتمت قراءة قوانين اخرى قراءة اولى وثانية واستضافة عدد اخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة".

KKK

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