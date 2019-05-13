النزاهة النيابية تكشف حقيقة بيع وشراء رئاسات اللجان

2019/05/13 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، حقيقة بيع وشراء المناصب في مجلس النواب.ونفى رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل في بيان “الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان، مؤكدا أن رئاسة لجنة النزاهة ستكون من حصة المكون السني”.

وحذر السهيل “جميع المواقع التي تنشر اخباراً كاذبة عن بيع وشراء رئاسة لجنة النزاهة”، لافتاً إلى أنه “سيقاضي من يطلق هذه الاشاعات مستقبلا وأن هذا تحذيرا اخيراً لاصحاب الاجندات التي تريد التاثير على عمل اللجنة”.

وبين أن “اللجنة الان بصدد فتح ملفات مهمة جدا وانها استطاعت بفترة قصيره من تشريع قانون استرداد اموال العراق وتمت قراءة قوانين اخرى قراءة اولى وثانية واستضافة عدد اخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة”.

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