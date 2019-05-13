عضو بالكونغرس: الجيش العراقي أصبح قوة قادرة على النهوض بمهامها

2019/05/13 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشاد عضو الكونغرس الأميركي جيف فورتنبري، الاثنين، ببسالة الجيش العراقي في مقاتلة تنظيم “ داعش” الإجرامي، مشيرا إلى أن الجيش أصبح قوة قادرة على النهوض بالمهام الموكلة اليها.وقال فورتنبري في مقال اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الجيش العراقي قاتل تنظيم داعش ببسالة وهو اليوم بات قوة قادرة على النهوض بالمهام الموكلة اليها”.وأضاف فورتنبري، […]

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