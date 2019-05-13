نفقات الدفاع في آسيا والمحيط الهادئ هذا العام ستبلغ 515 مليار دولار

2019/05/13 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير شركة Experia Events السنغافورية لاك تشات لام، أن النفقات الدفاعية لبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ستصل هذا العام إلى 515 مليار دولار.وقال في مؤتمر صحفي عقد اليوم، قبيل المؤتمر الدولي والمعرض المتخصص للمعدات البحرية والأسلحة IMDEX Asia 2019، الذي سيفتتح في 14 مايو بسنغافورة، إن هذا الرقم، أقل من مؤشر أمريكا […]

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