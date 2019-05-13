2019/05/13 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … نفى رئيس لجنة النزاهة النيابية هشام السهيل، الأثنين، الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان، مهددا بمقاضاة مطلقي مثل هذه الاشاعات.وقال السهيل في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه ان “الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان، عارية عن الصحة”، مبينا أن “رئاسة لجنة النزاهة ستكون من حصة المكون السني”.

وحذر السهيل “جميع المواقع التي تنشر اخباراً كاذبة”، لافتاً إلى أنه “سيقاضي من يطلق هذه الاشاعات مستقبلا وأن هذا تحذيرا اخيراً لاصحاب الاجندات التي تريد التاثير على عمل اللجنة”.

وتابع السهيل أن “اللجنة الان بصدد فتح ملفات مهمة جدا واستطاعت بفترة قصيرة من تشريع قانون استرداد اموال العراق وتمت قراءة قوانين اخرى قراءة اولى وثانية واستضافة عدد اخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة”.

ودعا النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، في 17 نيسان 2019، مجلس النواب والدائرة القانونية في المجلس للتحقيق بأحاديث تشير الى حالات “بيع وشراء” لرئاسات لجان نيابية من بينها لجنة مهمة جدا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية : لا صحة لبيع وشراء رئاسات اللجان وسنقاضي مطلقي الاشاعات) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية : لا صحة لبيع وشراء رئاسات اللجان وسنقاضي مطلقي الاشاعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).