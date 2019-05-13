“فيسبوك” يحذف حسابات يتابعها أكثر من مليوني شخص

2019/05/13 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذفت شركة “فيسبوك” عددا من الحسابات الإيطالية من على منصتها نظرا لكونها إما زائفة أو تنشر أخبارا كاذبة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في وقت لاحق الشهر الجاري.وقالت وكالة “رويترز”، إن الاتحاد الأوروبي حذر من التدخل الخارجي في حملة الانتخابات المقررة في الفترة من 23 إلى 26 مايو.وحثت المفوضية الأوروبية في نيسان […]

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