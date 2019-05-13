امريكا تصدر تحذيرا لرعاياها في العراق

2019/05/13 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حثت سفارة الولايات المتحدة لدى العراق اليوم الأحد الرعايا الامريكيين على التزام باليقظة بسبب ما وصفته بالتوترات المتصاعدة في هذا البلد.ونصحت السفارة في بيان الامريكيين بعدم التوجه الى العراق فيما دعت المتواجدين هناك لتجنب الذهاب الى المناطق التي عرفوا بالتواجد فيها وان يكونوا على تواصل مع محيطهم.وتجدر الاشارة الى ان الرعايا الامريكيين في العراق يقومون بمهام تتعلق بدعم القوات الامنية أو ضمن الجانب الانساني او في عمليات التنقيب عن الاثار فضلا عن عدد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة.

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