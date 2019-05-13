زيباري يدعو للحذر ويتحدث عن

2019/05/13 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري الجميع الى الحذر والحكمة لتجنب المواجهة عقب التوتر الحاصل بين امريكا وايران.وقال زيباري في تغريدة على حسابه بتويتر، "التصميم الامريكي الاخير على مواجهة ايران لم يبن على ايدلوجية، انما يبدو انه استند على "اكتشاف" من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية فيما يتعلق بعمليات إيرانية مخطط لها لإلحاق الضرر بمصالح الولايات المتحدة أو حلفائها".واضاف "لهذا السبب يحتاج الجميع إلى الحذر والحكمة لتجنب المواجهة".

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