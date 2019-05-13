خبير أمني: زعيم داعش الإرهابي يعيش بمنطقة نائية ليست في العراق أو سوريا

2019/05/13 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعم خبير أمني أن يكون أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي موجودا في منطقة نائية ببلد آخر بخلاف سوريا والعراق.

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