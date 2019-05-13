بالوثيقة.. 12 عضوا بمجلس نينوى يطالبون بتأجيل جلسة انتخاب المحافظ

2019/05/13 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أعضاء بمجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بتأجيل جلسة انتخاب المحافظ المقرر عقدها اليوم.

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