محفظة هواتف نوكيا الذكية التي تعمل بنظام آندرويد للمؤسسات تقدم أكبر مجموعة من الهواتف الذكية المخصصة للأعمال المعتمدة من جوجل

أعلنت HMD العالمية المطوّرة لهواتف نوكيا اليوم، بأنّها أصبحت الآن تمتلك المجموعة الأكبر والأكثر تنوعاً من الهواتف الذكية “الأفضل على مستوى الصناعة” بنظام التشغيل الآندرويد، وذلك مع إضافتها 3 هواتف ذكية إلى محفظتها، حيث انضمت الهواتف الذكية نوكيا 9 بيور فيو “Nokia 9 PureView”، ونوكيا 4.2 “Nokia 4.2” ونوكيا 3.2“Nokia 3.2” (3/32 جيجابايت) إلى 11 هاتفاً ذكياً تم تقييمه ضمن برنامج آندرويد للأجهزة الموصى بها للمؤسسات “Android Enterprise Recommended”، لما تقدمه من تجارب مستخدم مؤسسية مذهلة في أجهزة تطورت لتلبية احتياجات العمل المختلفة.

يمنح برنامج آندرويد للأجهزة الموصى بها للمؤسسات “Android Enterprise Recommended”” المستخدمين المزيد من الثقة في الهواتف الذكية، حيث تمّ تقييمها وإجازتها من قبل جوجل بعد إيفائها كافة متطلبات التقييم والمعايير المؤسسية، وذلك يشمل مجموعة كبيرة من مواصفات الأجهزة والبرمجيات، توافقها مع أنظمة تقنية المعلومات في الشركة، والتحديثات الأمنية وتجربة المستخدم.



ويضع البرنامج معياراً جديداً لتجربة المستخدم في مؤسسات عدّة، حيث يتيح لهم اتخاذ القرارات بصورة ذكية وسهلة فيما يتعلق باختيار الهواتف الذكية.

ووفقاً لدراسة سوقية حديثة* أجرتها شركة HMDالعالمية، فإنّ 98% من المؤسسات المشاركة في الدراسة في أوروبا (فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اسبانيا، المملكة المتحدّة) صرّحت بأن برنامج أندرويد للأجهزة الموصى بها للمؤسسات “Android Enterprise Recommended” يؤثر على خياراتهم من الأجهزة، في حين أشار 50% من المشاركين بأنهم يختارون فقط الهواتف الذكية الموصى بها من قبل جوجل.





وبعد الإعلان عن الهواتف الذكية الجديدة في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية 2019، يسّر إدارة شركة HMDالعالمية بأنّ الإصدارات الثلاتة قد أصبحت موصى بها من قبل آندرويد للمؤسسات.



وتشمل:

• نوكيا بيورفيو 9 “Nokia PureView 9” – أول هاتف ذكي مع كاميرا خماسية فريدة تستخدمة مصفوفة تتألف من 5 كاميرات • نوكيا 4.2“Nokia 4.2” – يوفر مزايا التصميم الأنيق في منتهى الحداثة وزر مساعد جوجل الخاص ، وتجارب الذكاء الإصطناعي في التصوير في إصدارة بسعر معقول• نوكيا 3.2“Nokia 3.2” – يوفر شاشة رائدة على مستوى الصناعة مع بطارية متفوقة تدوم حتى يومين من الإستخدام المتواصل ، استكشف قوة الصوت باستخدام زر مساعد جوجل الخاص1

ومن جانبه صرّح أندريه سونكين، المدير العام لقسم مؤسسات الأعمال في HMD العالمية:“يأتي تطوير هواتف “Android Enterprise Recommended” تلبيةلمتطلبات المؤسسات التي تتمثل في الأجهزة الآمنة التي تدوم طويلاً وتتفاعل مع المستخدمين على اختلافهم وتنوعهم.



توفر هواتفنا الذكية في فئة المؤسسات الآن أعلى معايير الأمن لأكثر من 50 شركة حول العالم.



لقد تمكنّا من أن نكون المزوّد الرئيسي للهواتف الذكية لهذه المؤسسات الأوربية الرائدة بفضل ما نقدمه من أمن في أجهزتنا التي تتطور وفقاً لاحتياجات المستخدمين ولكونها تتحسن باستمرار.”

الأمن والتجارب والتصميم تمّ تطويرها خصيصاً للمؤسساتباستخدام قوة نظام التشغيل آندرويد ون “Android One”، فإنّ هاتف نوكيا الذكي يقدم تجارب سلسة وخالية من التطبيقات الغير ضرورية، حيث يأتي مع مجموعة صغيرة من التطبيقات المثبتة مسبقاً.



وبالإضافة إلى التصميم الفاخر والجودة والموثوقية المتوقعه من هواتف نوكيا، فإنّ المحفظة توفر هندسة فائقة الجودة تتلاءم مع ميزانيات الشركات على اختلافها.



تصريحات الشركات التي اختارت هواتف نوكيا ضمن برنامج الأجهزة الموصى بها من قبل جوجل “Android Enterprise Recommended”:شركة Are: ” لقد كان السبب الرئيسي وراء اختيارنا هواتف نوكيا الذكية هو توفيرها عامين من التحديثات الأمنية على نظام التشغيل آندوريد”شركة SAP: “لقد مثّل الأمن أحد الأسباب الرئيسية وراء اختيارنا هواتف نوكيا الذكية”شركة Mukava: “يتعامل عملاؤنا مع بيانات حساسة.



وتعتبر التجارب الأمنية المواكبة لآخر التحديثات في هواتف نوكيا الذكية هي عاملاً هاماً بالنسبة لنا.” شركة Yorkshire Building Society: “إنّ السعر الممتاز مقابل القيمة في هاتف نوكيا 7 بلاس Nokia 7 Plus، والتسليم السريع للدفعات الأمنية في هواتف نوكيا الذكية على مدى ثلاث سنوات هو ما دفعنا لاختيار هواتف نوكيا الذكية.” شركة Ineco: “توفر هواتف نوكيا الذكية حلول عالية الجودة تلبي كافة توقعاتنا، إلى جانب الدعم المباشر في مشارعينا هو ما يمنحنا قيمة مضافة حقيقية.



تجربة متفوقة تتحسّن مع الوقت تغيّر هواتف نوكيا الذكية من نموذج الملكية للمستخدمين النهائيين والمؤسسات على حد سواء، فهي لم تعد تتعلق فقط بمواصفات الهاتف الذكي المبتكرة، إنّما تعتمد على تجربة المستخدم التي تتطور مع الزمن عبر التحديثات والترقيات.



وبالنسبة لهواتف نوكيا الذكية في برنامج الأجهزة الموصى بها من قبل آندرويد للشركات “Android Enterprise Recommended” وبرنامج آندرويد ون ““Android One”، فإنّ ذلك يعني بأن التجربة تتحسّن مع الوقت وأصبحت أكثر أماناً عبر آخر التحديثات والإبتكارات من جوجل.



ابتداءً من القدرة على تشغيل التطبيقات وإيقافها بسهولة استناداً على احتياجات العملاء إلى إضافة قدرات أمنية جديدة لحماية المعلومات المهمة، فإنّ هواتف نوكيا الذكية تمتلك سجلاً حافلاً في مواكبة آخر الإبتكارات.



ستجعل هذه التجارب المتطورّة والقدرة على التكيف من حياة عمل أكثر سهولة وأكثر انتاجية وأكثر فعالية.



ومع تقديم مزايا مثل البطارية القابلة للتكيف والسطوع المتكيف التي تستجيب لاحتياجات المستخدمين، بالإضافة إلى عمر البطارية الذي يدوم حتى يومين من الإستخدام المتواصل2 عبر عدّة نقاط سعر، فإنّ مجموعة هواتف نوكيا الذكية تمّ تصميمها بحيث ترضي كل من قسم تقنية المعلومات والمستخدم النهائي.



وإلى جانب الميزات التي تركّز على المؤسسات، فإنّ كل جهاز في المحفظة يقدم تجارب شخصية للمستخدمين، مما يجعل من الهاتف الذكي للعمل جهازاً يهواه كل من يمتلكه.





هواتف نوكيا الذكية الموصى بها من قبل برنامج آنرويد للمؤسسات Android Enterprise Recommended:

الجهاز نوكيا 3.1 Nokia 3.1 (32GB) $118(السعر المتوقع)نوكيا 3.1 بلاس Nokia 3.1 Plus $128نوكيا 3.2 Nokia 3.2 (32GB) $142(السعر المتوقع)نوكيا 4.2 Nokia 4.2 غير متوفر في السوق العراقينوكيا 5.1 Nokia 5.1 غير متوفر في السوق العراقينوكيا 5.1 بلاس Nokia 5.1 Plus $144نوكيا 6.1 Nokia 6.1 $155 (32GB) / $165 (64GB)نوكيا 6.1 بلاس Nokia 6.1 Plus $179نوكيا 7 بلاس Nokia 7 Plus $225نوكيا 7.1 Nokia 7.1 $255نوكيا 8 Nokia 8 (ليس جزءً من عائلة آندرويد ون) $175نوكيا 8 سيروكو Nokia 8 Sirocco $445نوكيا 8.1 Nokia 8.1 $327نوكيا 9 بيورفيو Nokia 9 PureView $550(السعر المتوقع)

