النزاهة النيابية توضح حقيقة وجود عمليات بيع وشراء للجان البرلمان

2019/05/13 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال رئيس اللجنة، هشام السهيل، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات اللجان داخل البرلمان، غير حقيقية"، مؤكداً أن "رئاسة هيأة لجنة النزاهة ستكون من حصة المكون السني".وحذر السهيل، ان" جميع المواقع التي تنشر اخباراً كاذبة عن بيع وشراء رئاسة لجنة النزاهة"، لافتاً إلى أنه "سيقاضي من يطلق هذه الاشاعات مستقبلا وأن هذا تحذير اخير لأصحاب الاجندات التي تريد التأثير على عمل اللجنة".وبين أن" اللجنة الان بصدد فتح ملفات مهمة جدا وانها استطاعت بفترة قصيره من تشريع قانون استرداد اموال العراق وتمت قراءة قوانين اخرى قراءة اولى وثانية واستضافة عدد اخر من المسؤولين في مؤسسات الدولة وهي تعمل من أجل محاربة الفاسدين في جميع مفاصل الحكومة".انتهى..م.ر

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