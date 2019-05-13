تحطم طائرة على طريق سريع في بريطانيا

2019/05/13 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تحطمت طائرة صغيرة في بريطانيا، بعد هبوط اضطراري، على طريق مخصص للسيارات، يوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من الركاب.وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف”، فإن الطائرة أثارت حالة من الهلع على طريق في ويلز بعدما تصاعد منها الدخان، وأربكت حركة السيارات.ونجم الحادث عن اصطدام الطائرة بـ”الكابلات” الكهربائية الموجودة […]

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