مرجع شيعي عراقي يفتي بالوقوف مع ايران في حال وقوع حرب مع امريكا

2019/05/13 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتى المرجع الديني قاسم الطائي، بوجوب الوقوف مع ايران ضد امريكا، في حال وقعت الحرب بينهما.

وقال في محضر اجابته على سؤال من مجموعة من اتباعه، اليوم الاثنين، ان "مسلمو العراق وبحكم علاقتهم المتشابكة مع إيران يكونون أكثر إلتزاماً بالوقوف مع إيران في حربها مع أمريكا لاستدعاء الواجب الشرعي ذلك، ولقيام الحجة على ان الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وإن الله لن يجعل للكافرين على المسلمين سبيلاً، ولأن القرآن دعا الى حرب الطائفة الباغية من المؤمنين حتى ترجع الى رشدها، فيكون دعاة الى حرب الكافرين فيما لو وقعت منهم معركة مع المسلمين أولى".

واضاف، ان "وقعت الحرب، فأن الواجب الشرعي لعموم المسلمين في الارض الوقوف للحيلولة دون وقوعها والتقليل من آثارها المدمرة على إيران وتحريك المرجعيات الدولية في مجلس الأمن وهيئة الأمم للضغط على أمريكا بإيقاف الحرب، واستعمال سلاح النفط في هذه المعركة إن وقعت".

ودعا "العراقيون بتقديم شكوى قضائية ضد أمريكا وجيشها لما عاثوا من فساد وقتل وتدمير في العراق وعلى الحكومة تسهيل طريق ذلك وإن ترفع الشكوى الى محكمة العدل الدولية.



وأن يفعل البرلمان إصدار قرار خروج القوات الأمريكية".

وطالب الحكومة، ان "لا تسمح باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية في شن حرب ضد إيران، ومنع الاجواء العراقية والمياه الاقليمية لذلك الغرض".

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