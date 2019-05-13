الوقف السني يوضح حقيقة الدعو للنفير والقتال دفاعا عن ايران

2019/05/13 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كذّب ديوان الوقف السني في العراق يوم الاثنين ما تداولته موقع الكترونية محلية في نبأ مفاده ان رئيس الديوان عبداللطيف الهميم يدعوا ابناء السنة الى النفير للقتال والدفاع عن ايران ومهاجمة الامريكان.

وذكر الديوان في بيان اليوم، ان "هذا الخبر كاذب وعار عن الصحة مطلقاً والهدف منه تشويش الوضع العام العراقي المستقر سياسياً وامنياً ، وبهدف الاساءة ايضاً الى الشخصيات الوطنية المعتدلة التي تريد السلام والخير للعراق من خلال نقل الاخبار الكاذبة ونسبها بشكل باطل لها".

واضاف البيان انه "نوصي ابناء محافظة الانبار والعراقيين كافة بعدم الانجرار وراء هذه الاكاذيب والاشاعات التافهة والابتعاد عن السب والشتائم اللذان يعكسان طريقة غير اخلاقية وغير حضارية تنم عن تردي واضمحلال المستوى الاخلاقي لبعض مستخدمي ومتابعي التواصل الاجتماعي".

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