2019/05/13 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … كشف مصدر مطلع، الاثنين، ان الخطوط الجوية العراقية بصدد اعادة افتتاح ﺧﻂ ﻃﻴﺮان بين ﺑﻐﺪاد ودﻣﺸﻖ، فيما اشار مدير عام الشركة الى ان السبت المقبل سيشهد انطلاق رحلات مباشرة بين السليمانية وفرانكفورت الالمانية.ونقلت صحيفة الصباح عن المصدر قوله ان “ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﺗــﺠــﺮي ﺗــﺤــﻀــﻴــﺮات ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺪم وﺳـــﺎق ﻣــﻦ اﺟــﻞ اﻋـــﺎدة ﺗﺸﻐﻴﻞ واﻓﺘﺘﺎح ﺧﻂ ﻃﻴﺮان ﻣﺒﺎﺷﺮ بين ﺑﻐﺪاد واﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ دﻣﺸﻖ”، ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان “ﻫﺬا ﻳﻌﺪ خطأ ﻣﻬﻤﺎ وﺣﻴﻮﻳﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﻫﻮ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻻﻫﻤﻴﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓــﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ المسافرين المتزايدة عليه”.

ﺑــﺪوره ﻗﺎل ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻔﺎح ﺣﺴﻦ ﺟﺒﺎر ﻟـ اﻟﺼﺒﺎح ان ﺷﺮﻛﺘﻪ “ﺳﻮف ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻳــﺎر اﻟﺤﺎﻟﻲ اوﻟــﻰ رﺣﻼﺗﻬﺎ المباشرة ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت الالمانية وﺑﻮاﻗﻊ رﺣﻠﺔ واﺣﺪة اﺳﺒﻮﻋﻴﺎ”.

واكد ان “ﻫــﻨــﺎك ﺧﻄﴼ ﻓﻌﺎﻻ وﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻟﻠﻄﻴﺮان ﺑﺮﺣﻼت ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣــﻦ ﻣــﻄــﺎر اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ دوﺳــﻠــﺪروف الالمانية، وﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺎن ﻣﺘﺠﻬﺎن اﻟــﻰ ﻣﺪن المانيا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح اﻟــﺨــﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﻰ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت”.

وعزا ﺳﺒﺐ اﻃﻼق ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻰ “زﻳﺎدة اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ المواطنين ﻟﻠﺴﻔﺮ اﻟــﻰ ﺑﻌﺾ المدن المحددة وﺑﻬﺪف ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ رﻏــﺒــﺔ اﻟـــﺮﻛـــﺎب ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻔــﺮ ﻋﺒﺮ اﻟــﺨــﻄــﻮط المباشر ﻣــﻦ اﻟــﺒــﻼد اﻟــﻰ اﻟــﺪول اﻻوروﺑﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﺒﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ المجالات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟــﺬي ﺳــﻴــﺆدي اﻟــﻰ ﻧﻤﻮ اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻻﺳــﻴــﻤــﺎ ان ﻫــﻨــﺎك اﻗــﺒــﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ المسافرين ورﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل”.

ﻳﺬﻛﺮ ان اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺗﻌﺘﺰم تدشين المزيد ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻴﺮان ﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ وﺟــﻬــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺧــﻴــﺎرات ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ المسافرين وﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻋﺎدة ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ دوﻟﻴﺎ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية العراقية بصدد اعادة افتتاح ﺧﻂ ﻃﻴﺮان بين ﺑﻐﺪاد ودﻣﺸﻖ) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية العراقية بصدد اعادة افتتاح ﺧﻂ ﻃﻴﺮان بين ﺑﻐﺪاد ودﻣﺸﻖ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).