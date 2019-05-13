لا سوريا ولا العراق.. أين زعيم

2019/05/13 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

زعم خبير أمني أن يكون المجرم أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" الارهابي موجودا في منطقة نائية ببلد آخر بخلاف سوريا والعراق، وذلك بعد

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