الاطاحة بجاسوس لداعش في ايسر الموصل

2019/05/13 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن اعتقال إرهابي يعمل جاسوساً لعصابات داعش الارهابية مندس بين النازحين في ايسر الموصل.

وذكر بيان للمديرية تلقت"العهد نيوز" نسخة

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