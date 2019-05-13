2019/05/13 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية النائب هشام السهيل ، الأثنين، عن عزم اللجنة فتح ملفات فساد مهمة جدا قريبيا، مشيرا الى ان اللجنة تعمل على تشريع القوانين الخاصة بمحاربة الفساد بضمنها قانون استرداد اموال العراق.وذكر السهيل في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان ” الاخبار التي تناقلتها بعض المواقع بشأن بيع وشراء رئاسات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تكشف عن ابرز القوانين التي ستشرع لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تكشف عن ابرز القوانين التي ستشرع لمحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).