وزارة الصناعة تتحرك لتصدير منتجاتها الى الخارج

2019/05/13 | 09:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشفت وزارة الصناعة والمعادن ،الاثنين، ان الوزارة وجهت جميع التشكيلات التابعة لها باعداد ووضع خطط تسويقية لتصدير المنتجات.

وقال وكيل وزارة الصناعة والمعادن محمد علي ذياب في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان هذا التوجيه جاء استنادا لقرار هيئة الرأي في الوزارة والمتضمن قيام التشكيلات العامة المرتبطة بالوزارة بتقديم دراسة جدوى الى دائرة التخطيط حول امكانية تصدير منتجاتها وتقديم خدماتها من خلال تحرك ادارتها للحصول على مزيد من العقود والعمل على استخدام اساليب حديثة في التسويق وتأهيل كادر اقسام التسويق من خلال زجهم في دورات علمية.

ونوه الى ان هذه الخطط سيجري مناقشتها ضمن سلسلة اجتماعات متعاقبة سيتم عقدها في مركز الوزارة وبحضور السادة المدراء العامين ومدراء التسويق في الشركات .

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