بابل تطالب بإدراج حقل الكفل النفطي ضمن جولة التراخيص المقبلة

2019/05/13 | 09:56

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

طالب مجلس محافظة بابل بإدراج حقل الكفل النفطي ضـمـن جـولـة الـتـراخـيـص المقبلة الـى جـانـب عـرض مصفى جـرف النصر للاستثمار شمالي المحافظة.

وقــال رئـيـس مجلس المحافظة، رعد الــجــبــوري، فــي تـصـريـح نقلته صحيفة "الــصــبــاح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المـجـلـس يـعـتـزم ادراج حـقـل الـكـفـل الـنـفـطـي ضـمـن جولة التراخيص وعرض مصفى جرف النصر كفرصة استثمارية"، مبينا أن "المجلس وجه طلبا الـى وزارة النفط يتضمن ضـرورة شـمـول حـقـل الـكـفـل بـجـولـة الـتـراخـيـص النفطية المقبلة فضلا عن تفعيل مبادرة المـشـاركـة بـين الـقـطـاعـين الـخـاص والـعـام ضمن المنشآت والـدوائـر التابعة لـلـوزارة في المحافظة".

وبــين أن "المـجـلـس دعــا وزارة الـنـفـط الـى عــرض مـصـفـى جــرف الـنـصـر كـفـرصـة اسـتـثـمـاريـة بــهــدف تـوفـيـر فــرص عمل لابناء اهالي شمال محافظة بابل اضافة الــى انـعـاش المنطقة اقـتـصـاديـا لمـا عانته بسبب جـرائـم ارهابيي عصابات داعـش المــنــدحــرة"، مـشـيـرا الــى ان "شـمـول حقل الـكـفـل بـجـولـة الـتـراخـيـص سـيـسـهـم في توفير مـوارد مالية جديدة للمحافظة من خـلال تخصيصات الـبـتـرودولار وتوفير فـــرص عــمــل لاهــالــي جــنــوب المـحـافـظـة عــلاوة عـلـى فـتـح قـطـاعـات عـمـل جـديـدة في بابل".

واضــاف الـجـبـوري أن "مـبـادرة المـشـاركـة بين القطاعين الخاص والعام في منشآت الـــوزارة فـي بـابـل ستعمل عـلـى تشغيل المصانع المتوقفة و زيادة رواتب منتسبيها العاطلين عن العمل حاليا".

كما شـدد رئـيـس مجلس المحافظة على ضــرورة تقديم الـدعـم الـخـاص للفلاحين مـن نـاحـيـة تـجـهـيـزهـم بـالـوقـود بـأسـعـار مدعومة وزيادة حصصهم من المشتقات النفطية بما يسهم في الارتقاء بواقع قطاع الزراعة في عموم المحافظة.

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