فالح فياض يكشف السبب الحقيقي لزيارة بومبيو الأخيرة

2019/05/13 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح فياض، الاحد، إن الولايات المتحدة أكدت لبلاده، عدم نيتها اتخاذ أي خطوات عسكرية ضد طهران.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، فإن مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح فياض، قال، إن الولايات المتحدة قلقة من ردود أفعال إيرانية محتملة.

وأشار إلى أن هدف زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى بغداد، من أجل “تقديم علامات الاطمئنان لعدم نيتهم القيام بعمل عسكري”.

وشدد الفياض ، على رفض العراق للخطوات الأمريكية العقابية ضد إيران، مؤكدا على أن “بغداد لم تكن جزءا من سياسة العقوبات، ولا تزال ملتزما بتعاونه مع طهران”.

وحول تنقلات قوات “الحشد الشعبي” قال: “خطة الانتشار متعلقة بالظروف الميدانية والعسكرية ولا يجرؤ أي مسؤول لجنة بأن يتكلم معنا في هذه القضية”.

ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، نشر حاملة طائرات وقاذفات استراتيجية في الشرق الأوسط، وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران، ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب في المنطقة.

والأربعاء الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على إيران، تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، اعتبرتها طهران “مخالفة للأعراف الدولية”.

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