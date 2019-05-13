نينوى.. خلية الازمة تطلق مشاريع الإعمار

2019/05/13 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىأطلقت خلية الأزمة في نينوى، الاحد، إعلانات مشاريع إعمار الموصل ضمن ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين البالغة 135 مليار دينار عراقي، وكشف مزاحم الخياط رئيس خلية الازمة في نينوى عن اعداد كشوفات بالمشاريع واعلانها وفق الضوابط والآليات المعمول بها في قسم العقود بمحافظة نينوى، والعمل بشفافية كبيرة مع المتقدمين من الشركات.والبدء بأعمال التنفيذ بعد احالة المشاريع على الشركات والنهوض بمحافظة نينوى نحو الافضل.

ويعقد قسم العقود في محافظة نينوى مؤتمرا ما قبل الغلق للشركات والمقاولين حيث يقوم القسم بالاجابة على جميع اسئلة واستفسارات الشركات التي تتقدم للمشاريع من أجل الوصول الى حالة افضل بالعمل والتواصل مع الشركات لانجاز المشاريع بالشكل الأمثل.

وتدعو خلية الازمة كافة الشركات التي تتوفر فيها شروط التقديم للمناقصات التقديم لتنفيذ المشاريع.

1- صيانة واكساء الطريق الرابط بين الموصل واربيل وقضاء الحمدانية وبطول 6.5 كم ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين.

2- تأهيل وصيانة وتثبيت اكتاف طريق موصل / دهوك وبطول 28 كم ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين.

3- معالجة وتأهيل شارع حلب في الجانب الايمن من مدينة الموصل ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين.

4- تأهيل وصيانة واكساء وتثبيت الاكتاف لطريق موصل – الكسك وبطول 37 كم ذهابا وايابا ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين.

5- معالجة وتأهيل شارع من مثلث شارع السرجخانة والى مقتربات الجسر القديم ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين.

6- معالجة وتطوير الشارع من سوق الشعارين الى دورة المستشفى ضمن تخصيصات مبالغ المناقلات للهجرة والمهجرين.

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