حكم بالإعدام “15” مرة بحق مدانين تصدره جنايات السليمانية

2019/05/13 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة الجنايات في السليمانية حكما بالاعدام 15 مرة بحق مدانين ضمن مجموعة كانت تختطف سائقي سيارات الاجرة على طريق السليمانية – كركوك وتقتلهم.وقالت مديرية أمن غرب السليمانية في بيان انه في تاريخ 9/5/2019 اصدرت محكمة جنايات السليمانية/2 حكما بحق 3 مدانين وفق المادة 10 من قانون مكافحة الارهاب.واوضح البيان ان المحكمة اصدرت […]

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