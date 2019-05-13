2019/05/13 | 09:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء {6} سنوات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء {6} سنوات
تأریخ التحریر: : 2019/5/13 9:55
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء {6} سنوات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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