2019/05/13 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدل: حكمان جديدان بسجن مدير التسجيل العقاري السابقة في كربلاء (6) سنوات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/13 | 09:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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