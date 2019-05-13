محافظ ذي قار : الاعمار تعرض مناقصة لصيانة طريق (الفجر – ال بدير )

2019/05/13 | 10:00

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان وزارة الاعمار والاسكان عرضت مناقصة لصيانة وتاهيل طريق ( الفجر – ال بدير ) .





شبكة اخبار الناصرية:قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان وزارة الاعمار والاسكان عرضت مناقصة لصيانة وتاهيل طريق ( الفجر – ال بدير ) .

وذكر الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، ان مديرية الطرق والجسور في المحافظة والتابعة لوزارة الاعمار عرضت المناقصة بكلفة تخمينية قدرها مليار و 228 مليون دينار عراقي رصدت من موازنة العام الحالي 2019 .

وبين ان مشروع يتضمن صيانة وتاهل واكساء الطريق بطول اجمالي قدره 14 كم مع تثبيت الاكتاف .

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