محافظ ذي قار : الاعمار تعرض مناقصة لصيانة طريق (الفجر – ال بدير )

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شبكة اخبار الناصرية:
قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان وزارة الاعمار والاسكان عرضت مناقصة لصيانة وتاهيل طريق ( الفجر – ال بدير ) .
شبكة اخبار الناصرية:قال محافظ ذي قار يحيى الناصري ان وزارة الاعمار والاسكان عرضت مناقصة لصيانة وتاهيل طريق ( الفجر – ال بدير ) .
وذكر الناصري لشبكة اخبار الناصرية ، ان مديرية الطرق والجسور في المحافظة والتابعة لوزارة الاعمار عرضت المناقصة بكلفة تخمينية قدرها مليار و 228 مليون دينار عراقي رصدت من موازنة العام الحالي 2019 .
وبين ان مشروع يتضمن صيانة وتاهل واكساء الطريق بطول اجمالي قدره 14 كم مع تثبيت الاكتاف .
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