2019/05/13 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … قشرة الشعر من الأمور المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وتسبب الإحراج والتوتر دائما فقد يكون ذلك بسبب التهابات جلدية أو جفاف البشرة أو الإصابة ببعض الأمراض مثل الإكزيما والعدوى الفطرية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك علاجات طبيعية للتخلص من قشرة الشعر وهى:

علاج قشرة الشعر بالطرق الطبيعية

1: زيت شجرة الشاى، وهو من أبرز الطرق الطبيعية التى تستخدم لعلاج قشرة الشعر نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من المواد المضادة للبكتيريا والجراثيم والتى تعمل على تقليل الالتهابات ومحاربة الفطريات، فمن الممكن اضافة قطرات من زيت شجرة الشاى للشامبو أو استخدام الشامبو الذى يحتوى على زيت شجرة الشاى.

2: زيت الليمون، من المعروف أن الليمون يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحارب الميكروبات ومضادة للالتهابات وتساعد على الحد من ظهور قشرة الشعر، فمن الممكن تطبيقه على الشعر مع الشامبو المناسب لنوع الشعر.

3: زيت الصبار، يحتوى على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والأحماض الأمينية التى تقلل من ظهور قشرة الشعر وتحميه من الالتهابات، كما أنه يساعد على التئام الجروح.

قشرة الشعر

4: أحماض الأوميجا 3، تعتبر من ابرز المكملات الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الشعر وعلاج القشرة وتساقط الشعر، كما أنه يعالج جفاف وتشقق الجلد ويحد من ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد.

5: صودا الخبز، تحتوى على نسبة عالية من الخصائص المضادة للفطريات والتى تساعد على تعزيز فروة الرأس وحمايته من قشرة الشعر والالتهابات، كما أنها تحارب الالتهابات وجفاف فروة الرأس.

6:زيت جوز الهند، يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعالج الالتهابات وتمنع فطريات فروة الرأس وتعالج قشرة الشعر وتساعد على قوة ولمعان الشعر، لذلك ينصح بالمواظبة على تطبيق زيت جوز الهند على الشعر يوميا.

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