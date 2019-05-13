الحرس الثوري:الوجود العسكري الأميركي بالخليج أصبح هدفا

2019/05/13 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد قائد بارز بالحرس الثوري ان الوجود العسكري الأميركي في الخليج كان دوما يمثل تهديدا خطيرا لكنه أصبح الآن هدفا.وأرسل الجيش الأميركي قوات شملت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 إلى الشرق الأوسط لمواجهة “مؤشرات واضحة” على تهديدات تمثلها إيران للقوات الأميركية هناك.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن القائد أمير علي حاجي زاده قوله ان “حاملة طائرات تسع ما بين 40 و50 طائرة على الأقل وقوات قوامها نحو ستة آلاف جندي على متنها كانت في السابق تشكل تهديدا خطيرا لنا لكن الآن… تحولت التهديدات إلى فرص”.

وأضاف “إذا أقدم (الأميركيون) على خطوة فسنضربهم في الرأس”.

وزاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط الاقتصادية على إيران، وتحرك لوقف صادرات النفط الإيرانية نهائيا في محاولة لدفع طهران إلى كبح جماح برامجها النووية والصاروخية، وإنهاء دعمها لوكلاء لها في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وفي مقابلة مع شبكة “سي.إن.بي.سي”، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن “نشر عتاد أميركي إضافي يأتي استجابة لمعلومات مخابرات عن هجمات إيرانية محتملة، ويهدف إلى ردعها والرد عليها إذا اقتضت الضرورة”.

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