مخاطر كبيرة لنقص شرب الماء برمضان

2019/05/13 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..لطالما اعتبر الماء من الأساسيات لحياة الإنسان، حيث إنه يساعد على الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة، وعلى الصحة بشكل عام، وشهر رمضان بشكل خاص.فمع حلول هذا الشهر الذي يتزامن مع فصل الصّيف وارتفاع درجات الحرارة، لا بدّ من تعويض السّوائل التي يفقدها الجسم خلال نهار رمضان في ساعات اللّيل القليلة […]

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