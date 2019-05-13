الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً وتعتقلهم في كركوك

2019/05/13 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية ،

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