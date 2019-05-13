الداخلية.. إحصائية قياسية لاصدار المستمسكات الثبوتية في أسبوع

2019/05/13 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة الداخلي، الاثنين، عن إصدارها إحصائية قياسية من المستمسكات الثبوتية في أسبوع واحد.وذكر الناطق باسم الداخلية في بيان ان “مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة تصدر 24008 جواز سفر و 44636 معاملة قيد الإنجاز”.وأضاف انه “تم اصدار 85318 المسجلين على البطاقة وطنية و7789 بطاقة سكن في عموم العراق، في حين […]

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