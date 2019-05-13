ما هو راي السيد السيستاني حول مشاهدة المسرحيات والمسلسلات العراقية والعربية والاجنبية ( المدبلجة )

2019/05/13 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استفتاء لسماحة المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) في مسالة مشاهدة المسلسلات العراقية والعربية والاجنبية (المدبلجة) السؤال: ما حكم النظر إلى المسرحيات والمسلسلات العربية والعراقية والاجنبية (المدبلجة) ؟

الجواب: مع اشتمال هذه المسلسلات والمسرحيات على لقطات غير شرعية وغير اخلاقية – التي لا تخلو منها غالباً – يحرم النظر إليها مع التلذذ الشهوي او خوف الوقوع في الحرام، بل الاحوط لزوماً ترك النظر إليها وإن كان بدونهما.

وعلى المؤمنين – اعزهم الله تعالى – ان يلتزموا جانب الحيطة والحذر فيما يُعرض من المسرحيات والمسلسلات، وعلى أولياء الأمور ان يتحملوا مسؤولياتهم تجاه افراد اسرتهم، وان يختاروا لابنائهم كل ما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم وان يبعدوهم من كل ما يلوّث فطرتهم النقية او يفسد اخلاقهم.

نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد.

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