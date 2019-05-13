2019/05/13 | 11:13

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إيدن هازارد اتخذ قراره بالبقاء مع تشيلسي بعد ضمان التأهل

لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، والمفاوضات بدت منذ فترة حسب

ماصرح به البلجيكي اليوم.

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