محطة حمرين الكهرومائية تستأنف التوليد

2019/05/13 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد المتحدث باسم خلية الأزمة في محافظة ديالى ان محطة حمرين

الكهرومائية أستأنفت اليوم الاثنين، توليد الطاقة الكهربائية بعد

توقف اضطراري خلال الـ 20 يوم الماضية.

وقال علي الحجية في بيان، ان "المحطة أستأنفتْ التوليد اليوم بواقع

23 ميكاواط/ساعة" مشيراً الى، ان "الانتاج كان 47 ميكاواط/ساعة قبل

يوم التوقف في يوم 24 نيسان الماضي".وأضاف "حيث تم إطفاء وحدات التوليد حينها بسبب تجاوز قيمة عمود

الماء (الضاغط) الحدود التشغيلية التصميمية".

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