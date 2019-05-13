قيادة العمليات المشتركة لـ “ميديا نيوز” : لا صحة لإعلان حالة الطوارئ في نينوى والأهالي يمارسون حياتهم بشكل طبيعي

2019/05/13 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نفت العمليات المشتركة، تعرض محافظة نينوى إلى الخطر، واصفتا تلك الاخبار بغير الدقيقة و التي من شأنها التصعيد و التهويل.وقال الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لـ/ميديا نيوز/ ان الوضع الأمني مسيطر عليه في كافة محافظة نينوى بوجود جميع القطعات الأمنية و الاستخبارتية واضاف رسول، ان هناك […]

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