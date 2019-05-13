وفد بريطاني يزور الأب الروحي للديانة الايزيدية “بابا الشيخ”

2019/05/13 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ اكرم درويش زار وفد بريطاني كبير اليوم الاثنين 13.05.2019 ، المرجع الديني الأيزيدي الأعلى و الاب الروحي للديانة الايزيدية في العراق و العالم “بابا الشيخ” في مقر إقامته في قضاء الشيخان شمال محافظة نينوى شمال العراق.الوفد البريطاني ضم السفير البريطاني في العاصمة العراقية بغداد “جون ويلكس” و القنصل البريطاني في […]

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