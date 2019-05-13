الكشف عن مخطط أميركي لتسليح فصائل سنية لخفض نفوذ الحشد

2019/05/13 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الاثنين، عن مخطط أميركي لتسليح فصائل سنية في عدد من المناطق من اجل حماية مصالحها وقواعدها العسكرية، مشيرا إلى أن المخطط يستهدف خفض نفوذ الحشد في تلك المناطق.وقال الاعرجي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ إن “الجانب الاميركي بدأ بتنفيذ تقاربه مع فصائل سنية في صلاح الدين […]

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