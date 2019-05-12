2019/05/13 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AJz8v_BZrmw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار | التاسعة | 2019/5/12) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة الاخبار | التاسعة | 2019/5/12) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).