قبيلة بني تميم: لن نسكت على اغتيال الشيخ حسين التميمي

2019/05/13 | 11:16

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بغداد اليوم - البصرة

نعت قبيلة بني تميم في البصرة، الاثنين 13 ايار 2019، الشيخ حسين التميمي الذي اغتيل مساء الاحد من قبل مسلحين مجهولين.

وذكر بيان للقبيلة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بقلوب يعتصرها الالم تنعى قبيلة بني تميم احد ابنائها البارين الشيخ حسين احمد كاظم الحسيني الكنعاني التميمي بحدث غدر جبان".

وأضافت، أن "بني تميم لن تقف مكتوفة الايدي اتجاه هذا الاعتداء الجبان وعلى جميع اخواننا التحلي بالصبر وجمع المعلومات ومساعدة قوى الامن لاثبات الحقيقة".

بغداد اليوم - بغداد

انتقد النائب آراس حبيب كريم، الاثنين 13 ايار 2019، التصريحات والإتهامات السلبية المتبادلة بين البعض من أعضاء مجلس النواب.

وقال حبيب “الكثير من الأخوة النواب يشكون نظرة الشارع إلى المؤسسة التشريعية لجهة الرواتب أو الإمتيا

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الاثنين 13 ايار 2019، إستئناف محطة حمرين الكهرومائية لتوليد الكهرباء بعد توقف اضطراري قبل 20 يوماً.

وقال الناطق الإعلامي باسم الخلية علي الحجية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المحطة أست

بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة بريطانية في تقرير لها قصة ملاحقة وقتل أحد أبرز عناصر تنظيم "داعش" على الإنترنت، والمعروف باسم "الجهادي جون".

وروى التقرير الذي نشرته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وكتبه الصحفي ريتشارد

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