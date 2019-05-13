بومبيو يلغي زيارته لموسكو..ويلتقي بوتين ولافروف غدا في سوتشي

2019/05/13 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو ألغى زيارته المقررة إلى موسكو اليوم، لكنه سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين غدا في سوتشي.وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن بومبيو غادر واشنطن اليوم متوجها إلى بروكسل لإجراء مباحثات مع مسؤولين أوروبيين حول إيران وملفات أخرى قبل الذهاب إلى روسيا.[…]

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