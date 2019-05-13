ظريف يخاطب ترامب بشان مخطط بولتون

2019/05/13 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاطب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تغريدة له الليلة الماضية دونالد ترامب بمخططات ” فريق باء” ضد إيران وقال، ان مخطط بولتون وحلفاءه حول إيران يضم خطة تفصيلية من معلومات مزيفة وحرب مستدامة وكذلك إقتراحات جوفاء للتفاوض وان الفرق الوحيد فيها هو انها لم تتضمن رقم هاتف.وأفاد القسم الإعلامي بوزارة الخارجية، وفقا […]

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