2019/05/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … أعلنت أمانة، الاثنين، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث وسط بغداد.وقالت الأمانة، إنه “بجهد مشترك مع قيادة عمليات بغداد ومتابعة مكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة الأحداث ضمن حي السعدون”.

وأضافت الأمانة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، أن “الكوادر البلدية باشرت بعد ذلك بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006”.

يذكر أن أمانة بغداد تعلن باستمرار عن رفع كتل كونكريتية تحيط بعدد من المباني والمؤسسات الحكومية في العاصمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة في وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع الكتل الكونكريتية من محيط مركز شرطة في وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).