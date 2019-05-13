جوردي ألبا يرد بغضب على جماهير برشلونة

2019/05/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جوردي ألبا

أعرب جوردي ألبا، الظهير الأيسر لبرشلونة، عن تمنياته باستمرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني الحالي، في منصبه بالرغم من الفشل الأوروبي بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع برشلونة منافسات دوري الأبطال، الأسبوع الماضي، بالرغم من فوزه ذهابًا بالكامب نو على ليفربول (3-0)، ليتلقى هزيمة قاسية إيابًا (4-0).

وقال ألبا في تصريحات أبرزتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” عقب الفوز بثنائية على خيتافي: “قبل مباراة ليفربول كنا الأفضل، والاَن أصبحنا لاعبين كبار السن وبحاجة إلى الاستبدال”.

وأضاف “ما زلت لا أستطيع شرح كيف خسرنا بالرغم من تقدمنا بأفضلية 3-0، لقد اختلط علينا الأمر جميعًا..



الهدف الرابع لليفربول كان خطأ من الفريق ككل، في اللعبة لم أر ما يحدث”.

وحول بقاء فالفيردي من عدمه، صرح ألبا “شخصيًا، فالفيردي هو من منحني الحياة، وأتمنى أن يستمر معنا”.

وختم “عندما نكون في حالة سيئة، فعلينا أن نواجه الأمر كما فعلنا اليوم لأننا نحن من نمثل الفريق”.

المصدر : كووورة

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