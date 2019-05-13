الاستخبارات تخترق خلية لداعش مؤلفة من 12 عنصرا في متنازع عليها

2019/05/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً وتعتقلهم جميعا في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقالت المديرية في بيان ان مفارزها "في خلية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وسرية الواجبات الخاصة التابعة للمديرية تمكنت من أختراق وتفكيك خلية إرهابية مكونة من 12 عنصراً وتعتقلهم جميعاً في محافظة كركوك".

واوضح البيان انه "كان أفراد الخلية ينتمون لما يسمى بـ ( ولاية كركوك ) ويمارسون عدة نشاطات ومهام في أماكن مختلفة من المحافظة تمثلت بتهيئة المضافات وتجهيزها للارهابيين وتوزيع الرواتب عليهم وتزويدهم بالوقود ومنهم من كان يعمل في ديوان الزكاة وتوزيع الحبوب وبعضهم يعمل مجهزاً للاسلحة والاعتدة وبينهم مختص في زراعة العبوات الناسفة وصناعة الدوائر الكهربائية الخاصة بها وميكانيكي عجلات وكانوا يسلكون الطرق النيسمية في تهريب المواد لتضليل الاجهزة الامنية".

وتابع البيان ان "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

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