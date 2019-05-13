اصدار 24008 جواز في عموم العراق خلال الشهر الماضي

2019/05/13 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، اصدار 24008 جواز سفر و 85318 المسجلين على البطاقة وطنية في عموم العراق خلال الشهر الماضي.

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